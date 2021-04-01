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Досудебное расследование по перестрелке в Броварах завершили. Будут судить 46 участников

Автор: Инна Собора

Правоохранители завершили досудебное расследование по факту перестрелки в Броварах, которая произошла в мае 2020 года. По этому делу будут судить 46 участников.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Так, 26 марта направили обвинительный акт в суд в отношении 31 участника перестрелки из Винницкой области. После этого 31 марта - по 15 участниках преступной группировки из Киевской области.

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257 (Бандитизм), ст. 296 (Хулиганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 2 ст. 15, п.п. 1.6 ч. 2 ст. 115 (Законченное покушение на умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли у участников стрельбы ружья, карабины, пистолеты, ножи, боеприпасы.

Ранее в полиции сообщили об обвинениях в отношении 15 участников банды во главе с криминальным авторитетом.

Напомним, массовая стрельба в Броварах произошла 29 мая 2020, спецоперация по задержанию участников проводилась в нескольких областях. Всего в инциденте принимали участие около 100 человек, трое из них получили ранения.

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