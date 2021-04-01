Досудове розслідування по перестрілці в Броварах завершили. Судитимуть 46 учасників

Так, 26 березня скерували обвинувальний акт до суду щодо 31 учасника перестрілки з Вінницької області. Після цього 31 березня - щодо 15 учасників злочинного угруповання з Київської області.

Фігуранти обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст. 257 (Бандитизм), ст. 296 (Хуліганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ч. 2 ст. 15, п.п. 1.6 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили в учасників стрілянини рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніцію.