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Досудове розслідування по перестрілці в Броварах завершили. Судитимуть 46 учасників

Автор: Инна Собора

Правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом перестрілки в Броварах, яка сталася у травні 2020 року. По цій справі судитимуть 46 учасників.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Так, 26 березня скерували обвинувальний акт до суду щодо 31 учасника перестрілки з Вінницької області. Після цього 31 березня - щодо 15 учасників злочинного угруповання з Київської області.

Фігуранти обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст. 257 (Бандитизм), ст. 296 (Хуліганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ч. 2 ст. 15, п.п. 1.6 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили в учасників стрілянини рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніцію.

Раніше в поліції повідомили про обвинувачення стосовно 15 учасників банди на чолі з кримінальним авторитетом.

Нагадаємо, масова стрілянина в Броварах сталася 29 травня 2020, спецоперація по затриманню учасників проводилася у кількох областях. Загалом в інциденті брали участь близько 100 осіб, троє із них отримали поранення.

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Новини України СтрільбаБровары
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