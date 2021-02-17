UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Доступные лекарства": в перечень добавили препараты для профилактики инсульта

Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения утвердило новый Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации. Пациенты могут получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства для первичной и вторичной профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщает пресс-служба Нацслужбы здоровья Украины.

"В реестр добавили 3 новых международных непатентованных названия (24 новые торговые названия). Это - ацетилсалициловая кислота, нифедипин и варфарин. Препараты предназначены для профилактики острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда. В частности, и пациентам, которые уже перенесли эти заболевания", - указано в сообщении.

Отмечается, что в целом количество лекарств в новом реестре возросло на 33 позиции. Сегодня их - 297. Полностью бесплатными являются 93 лекарственные средства. Это - на 8 больше, чем в предыдущем реестре. Другие лекарства пациент получает с незначительной доплатой.

"С начала этого года врачи выписали более 1,6 млн электронных рецептов на лекарства, отпускаемые по Государственной программе реимбурсации. Из них - 83% являются погашенными, то есть пациенты получили необходимые им лекарства в аптеке", - добавляют в НСЗУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в программе "Доступные лекарства" 264 лекарственных средства, 85 из которых - бесплатные.

Как писало РБК-Украина, в середине июля 2020-го сообщалось, что по этой программе украинцы могут получить 77 из 256 лекарственных средств бесплатно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины лекарстваНСЗУ
Читайте также
На экстренную медпомощь украинцам направили уже почти 3 млрд гривен в 2021
На лечение онкобольных украинцев заложили более 5 млрд гривен в 2021
Прогноз погоды