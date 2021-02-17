"Доступні ліки": до переліку додали препарати для профілактики інсульту

Міністерство охорони здоров’я затвердило новий Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. Пацієнти можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою ліки для первинної й вторинної профілактики та лікування серцево-судинних захворювань.
"У реєстр додали 3 нові міжнародні непатентовані назви (24 нові торгівельні назви). Це - ацетилсаліцилова кислота, ніфедипін та варфарин. Препарати призначені для профілактики гострого мозкового інсульту та гострого інфаркту міокарда. Зокрема, й пацієнтам, які уже перенесли ці захворювання", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що загалом кількість ліків у новому реєстрі зросла на 33 позиції. На сьогодні їх - 297. Повністю безоплатними є 93 лікарські засоби. Це - на 8 більше, ніж у попередньому реєстрі. Інші ліки пацієнт отримує з незначною доплатою.
"З початку цього року лікарі виписали понад 1,6 млн електронних рецептів на ліки, що відпускаються за Державною програмою реімбурсації. З них - 83% є погашеними, тобто пацієнти отримали необхідні їм ліки в аптеці", - додають у НСЗУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у програмі "Доступні ліки" 264 лікарських засоби, 85 з яких - безкоштовні.
Як писало РБК-Україна, у середині липня 2020-го повідомлялося, що за цією програмою українці можуть отримати 77 з 256 лікарських засобів безкоштовно.