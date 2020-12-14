"Доступні ліки": аптекам виплатили понад 874 млн гривень за препарати

Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)

У 2020 році Національна служба здоров'я виплатила аптекам понад 874 млн гривень за препарати, відпущені у рамках програми реімбурсації "Доступні ліки". Програмою користуються понад 2 млн 490 тисяч пацієнтів.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

"В Україні програмою "Доступні ліки" користуються понад 2 млн 490 тисяч пацієнтів. За останній тиждень кількість користувачів зросла на 12 тисяч, а за останню добу - на понад 2 тисяч", - сказано у повідомленні.

Вказано, що у партнерстві з Нацслужбою здоров'я 9050 аптек, де пацієнти можуть отримати ліки за програмою реімбурсації.

"Понад 2 тисяч місць відпуску розташовані у селах і селах міського типу. Перелік аптек постійно оновлюється. Кожного місяця їх кількість збільшується у середньому на 100. Минулого року їх було понад 7 тисяч", - зазначається у повідомленні.

На початку впровадження програми таких аптек було всього 3 тисячі.

"У 2020 році НСЗУ виплатила аптекам понад 874 млн грн за відпущені лікарські засоби пацієнтам. З початку року виписано майже 13 млн електронних рецептів. 85,5% з них - погашені", - поінформували у відомстві.

Найбільше рецептів виписали у Дніпропетровській області - 1,3 млн та Харківській - понад мільйон.

Зазначено, що більшість рецептів з початку року виписали на ліки від серцево-судинних захворювань - понад 10 млн із загальної кількості майже 13 млн.

Пацієнти мають можливість вільно обирати аптеку, отримувати ліки, перебуваючи у відпустці, відрядженні або на самоізоляції за містом.

Нагадаємо, на сьогодні у програмі "Доступні ліки" 264 лікарських засоби, 85 з яких - безкоштовні.

Як писало РБК-Україна, у середині липня повідомлялося, що за цією програмою українці зможуть отримати 77 з 256 лікарських засобів безкоштовно.

Так, у жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні буде дозволена електронна торгівля лікарськими засобами.