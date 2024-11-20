Доступного житла для ВПО в Україні стане більше: коли переселенцям подавати заявки

Що може змінитись для ВПО в Україні та коли

У пояснювальній записці наголошується, що проблема забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні існує вже понад 10 років. Однак від початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України це питання набуло глобального масштабу та значення.

З огляду на це проект закону №11281 пропонує провести всеукраїнську інвентаризацію (обстеження) об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за результатами якої "складеться" реальна картина вільних об'єктів нерухомості, придатних для проживання ВПО.

Фролов зауважив, що по суті парламент ухвалив закон про збільшення доступного житла для ВПО, адже йдеться про проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості з метою подальшої передачі в пільгову оренду для розміщення внутрішніх переселенців.

Нардеп пояснив, що після схвалення закону передбачається створення інформаційної бази придатного для проживання житла у вигляді публічної інтерактивної карти, де будуть доступні:

інформація про технічний стан об'єкта нерухомості

фото об'єкта нерухомості

інформація щодо кількості місць для проживання

обсяг потенційних інвестицій для приведення у належний для проживання стан

"Важливо, що ВПО зможуть обирати об'єкт, де б вони хотіли проживати. А органи влади - комунікувати з міжнародними організаціями щодо проведення необхідного ремонту та введення об'єкта в експлуатацію", - додав Фролов.

Він зауважив також, що подавати заявки на проживання внутрішні переселенці зможуть орієнтовно через пів року після того, як закон набуде чинності.

Допис Фролова (скриншот: t.me/frolovProParliament)

При цьому у прикінцевих і перехідних положеннях зазначається, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (за умови підписання президентом).

Уточнюється, що обстеження об'єктів державної, комунальної та (за бажанням власника) приватної форми власності проводиться зазвичай у такій послідовності:

гуртожитки

житлові будинки

будівлі готельні та інші будівлі для тимчасового проживання

інші нежитлові будівлі, які можуть бути пристосовані для проживання ВПО

інші об'єкти нерухомості, придатні для проживання ВПО (у тому числі недобудови)

земельні ділянки, які визначені або можуть бути визначені містобудівною документацією для перспективного будівництва житла для ВПО

Для проведення обстеження об'єктів нерухомого майна та наповнення інформаційної бази даних мають бути створені:

координаційні комісії при обласних і Київській міській державних (військових) адміністраціях

регіональні комісії з обстеження - при районних державних (військових) адміністраціях

Картка законопроекту №11281 (скриншот: itd.rada.gov.ua)