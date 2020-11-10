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Доступное растаможивание: в Раде создадут группу для доработки законопроекта

Автор: Юлия Струк

В комитете Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики создадут рабочую группу по подготовке доработанного законопроекта о доступном растаможивании. Проектом предлагается упорядочить структуру акцизного налога.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"На заседании комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принято решение создать рабочую группу по подготовке доработанного законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс об упорядочении структуры акцизного налога", - отмечается в сообщении.

Эта группа должна подготовить новый законопроект на основе уже зарегистрированных в парламенте: №3704, №3704-1, №3706, №2345, №2632, №3539, №2342, №3093.

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"Законопроект должен быть взвешенным и согласованным Министерством финансов и Кабинетом министров. Этот вопрос должен быть решен не в ущерб государству и не в ущерб обществу", - подчеркнул глава комитета Данила Гетманцев.

Подчеркнем, нардепы также обсудили проект закона №3704. Этот документ не поддержало Министерство финансов, учитывая прямые потери бюджета в размере около 8 млрд гривен в случае его принятия.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве на улице Грушевского прошел массовый протест владельцев "евроблях". В ходе протеста произошла массовая драка с полицейскими.

Как писало РБК-Украина, ранее под зданием Рады устроили протест владельцы "евроблях". Они требовали включить в повестку дня заседания налогового комитета один из законопроектов о доступной растаможке №3704-3706.

Отметим, Кабмин разрешил полиции штрафовать за нерастаможенные "евробляхи".

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Новости Украины Верховная Радарастаможкаевробляхизаконопроект