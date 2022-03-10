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С правом на жилье и пособие: польский парламент принял закон о поддержке беженцев из Украины

Автор: Константин Широкун

В Польше принят закон, который гарантирует украинцам жилье, доступ к образованию и пр. Украинцы могут находиться в Польше полтора года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Польский Сейм принял закон о помощи украинским беженцам. Цель закона – обеспечить прибывающих украинцев жильем, доступом к медицинской помощи, образованию и легальному трудоустройству на следующие полтора года.

Организации и люди, которые дадут беженцам жилье и питание, по закону будут получать ежемесячное пособие в 1200 злотых (277 долларов). Каждый беженец получит единоразовую выплату в 300 злотых (около 70 долларов).

Ранее агентство Fitch понизило суверенный рейтинг России еще на 6 ступеней до "мусорной территории" - с "В" до "С", заявив, что дефолт неизбежен, поскольку санкции и торговые ограничения подорвали ее готовность обслуживать долг.

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