З правом на житло та допомогу: польський парламент ухвалив закон про підтримку біженців з України

У Польщі прийнято закон, який гарантує українцям житло, доступ до освіти та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Організації та люди, які дадуть біженцям житло і харчування, за законом будуть отримувати щомісячну допомогу в 1200 злотих (277 доларів). Кожен біженець отримає одноразову виплату в 300 злотих (близько 70 доларів).

Польський Сейм прийняв закон про допомогу українським біженцям. Мета закону - забезпечити прибувають українців житлом, доступом до медичної допомоги, освіти та легального працевлаштування на наступні півтора року.

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