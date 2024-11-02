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Доступно не всім. Українцям порадили, як зменшити суми в платіжках за світло

Україна, Субота 02 листопада 2024 22:09
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Доступно не всім. Українцям порадили, як зменшити суми в платіжках за світло Фото: українцям порадили, як платити менше за світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть платити за світло менше, перейшовши на "нічний" тариф. Проте він доступний не всім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на енергокомпанію Yasno.

Енергетики зазначають, що з приходом холодів суми в платіжках за світло збільшуються. Особливо для тих, хто користується електрообігрівачами або вмикає кондиціонер.

Зменшити витрати можна, перейшовши на "нічний" тариф. Електроенергія, спожита вночі, коштує вдвічі дешевше - 2,16 грн/кВт∙год. "Нічний" тариф діє у період з 23:00 до 7:00.

Щоб користуватися "нічним" тарифом потрібно мати двозонний лічильник. Він відрізняється від звичайного тим, що фіксує споживання окремо вдень та вночі.

"Якщо перевести роботу енергоємних приладів на проміжок між 23:00 та 7:00, то цілком реально зменшити суму у рахунку за світло. Наприклад, у цей час можна вмикати бойлер, обігрівач, пральну машину, зарядні пристрої та іншу техніку", - пояснюють енергетики.

Тарифи на комуналку

Нагадаємо, під час дії воєнного стану деякі тарифи на комунальні послуги заморожені урядом. Так, мораторій забороняє підвищувати ціни на централізоване теплопостачання, газ та гарячу воду. На решту тарифів мораторій не поширюється.

Влітку в Україні підвищили ціна на світло. Українці сплачують за електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат.

У "Нафтогазі", який є постачальним газу для більшості українців, тариф становить 7,96 грн/куб.м. В інших постачальників ціни різняться, але не перевищують 9,9 грн/куб.м.

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Електроенергія Послуги ЖКГ Тарифи на ЖКГ Комунальні платежі
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