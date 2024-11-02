ua en ru
Сб, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доступно не всем. Украинцам посоветовали, как уменьшить суммы в платежках за свет

Украина, Суббота 02 ноября 2024 22:09
UA EN RU
Доступно не всем. Украинцам посоветовали, как уменьшить суммы в платежках за свет Фото: украинцам посоветовали, как платить меньше за свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут платить за свет меньше, перейдя на "ночной" тариф. Однако он доступен не всем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на энергокомпанию Yasno.

Энергетики отмечают, что с появлением холодов суммы в платежках за свет увеличиваются. Особенно для тех, кто пользуется электрообогревателями или включает кондиционер.

Уменьшить расходы можно, перейдя на "ночной" тариф. Электроэнергия, потребленная ночью, стоит вдвое дешевле - 2,16 грн/кВт∙час. "Ночной" тариф действует в период с 23:00 до 7:00.

Чтобы пользоваться "ночным" тарифом, нужно иметь двузонный счетчик. Он отличается от обычного тем, что фиксирует потребление отдельно днем и ночью.

"Если перевести работу энергоемких приборов на промежуток между 23:00 и 7:00, то вполне реально уменьшить сумму в счете за свет. К примеру, в это время можно включать бойлер, обогреватель, стиральную машину, зарядные устройства и другую технику", - объясняют энергетики.

Тарифы на коммуналку

Напомним, во время действия военного положения некоторые тарифы на коммунальные услуги заморожены правительством. Мораторий запрещает повышать цены на централизованное теплоснабжение, газ и горячую воду. На остальные тарифы мораторий не распространяется.

Летом в Украине повысили цену на свет. Украинцы платят за электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт.

В "Нафтогазе", который является поставщиком газа для большинства украинцев, тариф составляет 7,96 грн/куб.м. У других поставщиков цены отличаются, но не превышают 9,9 грн/куб.м.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Услуги ЖКХ Тарифы на ЖКХ Коммунальные платежи
NEWS
Летят низко и волнами. В КГВА объяснили тактику России во время атак дронов на Киев
Летят низко и волнами. В КГВА объяснили тактику России во время атак дронов на Киев
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте