Доступно не всім. Українців на курсах навчатимуть робити боєприпаси для дронів

Як зазначається, у навчанні візьмуть участь представники відповідних відомств та військовослужбовці, які безпосередньо використовуватимуть вироби на фронті.

По закінченню курсів слухачі отримають:

свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації, навчальною програмою яких передбачено вивчення конструкції сучасних боєприпасів до БПЛА;

навички поводження з продуктами спецхімії;

навички забезпечення безпеки при поводженні з боєприпасами;

практичний досвід з первинної медичної допомоги.

Перша група із 27 слухачів уже розпочала шеститижневе навчання. До кінця 2023 року курси з виготовлення й використання боєприпасів для БПЛА пройдуть понад 100 співробітників відповідних установ, відомств та підприємств.

Виробництво дронів в Україні

За словами ексміністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Він також розповів, що в Україні справжній бум виробництва дронів. Зокрема, через те, що уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.