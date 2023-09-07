Доступно не всім. Українців на курсах навчатимуть робити боєприпаси для дронів
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України спільно з двома провідними закладами вищої освіти розпочало перший пілотний навчальний курс з виготовлення й використання боєприпасів для БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.
Як зазначається, у навчанні візьмуть участь представники відповідних відомств та військовослужбовці, які безпосередньо використовуватимуть вироби на фронті.
По закінченню курсів слухачі отримають:
- свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації, навчальною програмою яких передбачено вивчення конструкції сучасних боєприпасів до БПЛА;
- навички поводження з продуктами спецхімії;
- навички забезпечення безпеки при поводженні з боєприпасами;
- практичний досвід з первинної медичної допомоги.
Перша група із 27 слухачів уже розпочала шеститижневе навчання. До кінця 2023 року курси з виготовлення й використання боєприпасів для БПЛА пройдуть понад 100 співробітників відповідних установ, відомств та підприємств.
Виробництво дронів в Україні
За словами ексміністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.
Він також розповів, що в Україні справжній бум виробництва дронів. Зокрема, через те, що уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.
Також Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.
Проте міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україні буде достатньо дронів лише тоді, коли пройде мінімум 10 років з моменту повернення усіх тимчасово окупованих територій.
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