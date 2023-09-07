Доступно не всем. Украинцев на курсах будут учить делать боеприпасы для дронов
Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины совместно с двумя ведущими заведениями высшего образования начало первый пилотный учебный курс по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как отмечается, в обучении примут участие представители соответствующих ведомств и военнослужащие, которые будут непосредственно использовать изделия на фронте.
По окончании курсов слушатели получат:
- свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации, учебной программой которых предусмотрено изучение конструкции современных боеприпасов к БПЛА;
- навыки обращения с продуктами спецхимии;
- навыки обеспечение безопасности при обращении с боеприпасами;
- практический опыт первичной медицинской помощи.
Первая группа из 27 слушателей уже начала шестинедельную учебу. До конца 2023 года курсы по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА пройдут более 100 сотрудников соответствующих учреждений, ведомств и предприятий.
Производство дронов в Украине
По словам экс-министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.
Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, из-за того, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.
Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.
Однако министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украине будет достаточно дронов только тогда, когда пройдет минимум 10 лет с момента возвращения всех временно оккупированных территорий.
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