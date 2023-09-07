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Доступно не всем. Украинцев на курсах будут учить делать боеприпасы для дронов

Четверг 07 сентября 2023 10:12
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Доступно не всем. Украинцев на курсах будут учить делать боеприпасы для дронов Фото: украинцев на курсах будут учить боеприпасы для дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины совместно с двумя ведущими заведениями высшего образования начало первый пилотный учебный курс по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отмечается, в обучении примут участие представители соответствующих ведомств и военнослужащие, которые будут непосредственно использовать изделия на фронте.

По окончании курсов слушатели получат:

  • свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации, учебной программой которых предусмотрено изучение конструкции современных боеприпасов к БПЛА;
  • навыки обращения с продуктами спецхимии;
  • навыки обеспечение безопасности при обращении с боеприпасами;
  • практический опыт первичной медицинской помощи.

Первая группа из 27 слушателей уже начала шестинедельную учебу. До конца 2023 года курсы по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА пройдут более 100 сотрудников соответствующих учреждений, ведомств и предприятий.

Производство дронов в Украине

По словам экс-министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, из-за того, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Однако министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украине будет достаточно дронов только тогда, когда пройдет минимум 10 лет с момента возвращения всех временно оккупированных территорий.

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