"Доступні ліки" без візитів до лікаря: як отримати е-рецепт дистанційно

Для того, щоб отримати новий е-рецепт потрібно заздалегідь домовитися з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром про цю можливість без повторного візиту.

Домовтеся про спосіб телекомунікації та уточніть найкращий час для дзвінка або надсилання листа. Слідкуйте за кількістю ліків, що залишилися, і повідомляйте лікаря до того, як ліки закінчаться:

за 7 днів, якщо останній рецепт був виписаний на 21 день або більше;

за 3 дні, якщо останній рецепт був виписаний на менш ніж 21 день.

Коли лікар випише вам електронний рецепт, ви отримаєте SMS з необхідною інформацією (номер рецепта та код підтвердження).

Його потрібно принести в аптеку, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації. Як правило, на дверях таких аптек є наклейки "Доступні ліки" та "+Інсуліни".