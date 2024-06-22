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"Доступні ліки" без візитів до лікаря: як отримати е-рецепт дистанційно

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Пацієнтам не потрібно відвідувати лікаря щоразу, коли вони хочуть отримати поповнення запасу "доступних ліків". Перевагою е-рецептів є те, що їх можна отримати дистанційно.

Для того, щоб отримати новий е-рецепт потрібно заздалегідь домовитися з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром про цю можливість без повторного візиту.

Домовтеся про спосіб телекомунікації та уточніть найкращий час для дзвінка або надсилання листа. Слідкуйте за кількістю ліків, що залишилися, і повідомляйте лікаря до того, як ліки закінчаться:

  • за 7 днів, якщо останній рецепт був виписаний на 21 день або більше;
  • за 3 дні, якщо останній рецепт був виписаний на менш ніж 21 день.

Коли лікар випише вам електронний рецепт, ви отримаєте SMS з необхідною інформацією (номер рецепта та код підтвердження).

Його потрібно принести в аптеку, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації. Як правило, на дверях таких аптек є наклейки "Доступні ліки" та "+Інсуліни".

Раніше повідомлялося про те, на який термін дійсний рецепт за програмою "Доступні ліки".

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НСЗУДоступні ліки