"Доступные лекарства" без визитов к врачу: как получить е-рецепт дистанционно

Для того, чтобы получить новый е-рецепт нужно заранее договориться с семейным врачом, терапевтом или педиатром об этой возможности без повторного визита.

Договоритесь о способе телекоммуникации и уточните лучшее время для звонка или отправки письма. Следите за количеством оставшихся лекарств и сообщайте врачу до того, как лекарства закончатся:

за 7 дней, если последний рецепт был выписан на 21 день или более;

за 3 дня, если последний рецепт был выписан на менее чем 21 день.

Когда врач выпишет вам электронный рецепт, вы получите SMS с необходимой информацией (номер рецепта и код подтверждения).

Его нужно принести в аптеку, которая отпускает лекарства по программе реимбурсации. Как правило, на дверях таких аптек есть наклейки "Доступные лекарства" и "+Инсулины".