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"Доступные лекарства" без визитов к врачу: как получить е-рецепт дистанционно

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Пациентам не нужно посещать врача каждый раз, когда они хотят получить пополнение запаса "доступных лекарств". Преимуществом е-рецептов является то, что их можно получить дистанционно.

Для того, чтобы получить новый е-рецепт нужно заранее договориться с семейным врачом, терапевтом или педиатром об этой возможности без повторного визита.

Договоритесь о способе телекоммуникации и уточните лучшее время для звонка или отправки письма. Следите за количеством оставшихся лекарств и сообщайте врачу до того, как лекарства закончатся:

  • за 7 дней, если последний рецепт был выписан на 21 день или более;
  • за 3 дня, если последний рецепт был выписан на менее чем 21 день.

Когда врач выпишет вам электронный рецепт, вы получите SMS с необходимой информацией (номер рецепта и код подтверждения).

Его нужно принести в аптеку, которая отпускает лекарства по программе реимбурсации. Как правило, на дверях таких аптек есть наклейки "Доступные лекарства" и "+Инсулины".

Ранее сообщалось о том, на какой срок действителен рецепт по программе "Доступные лекарства".

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НСЗУДоступные лекарства