ua en ru
Сб, 22 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Доступные лекарства" без визитов к врачу: как получить е-рецепт дистанционно

Суббота 22 июня 2024 21:28
UA EN RU
"Доступные лекарства" без визитов к врачу: как получить е-рецепт дистанционно Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Пациентам не нужно посещать врача каждый раз, когда они хотят получить пополнение запаса "доступных лекарств". Преимуществом е-рецептов является то, что их можно получить дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.

Для того, чтобы получить новый е-рецепт нужно заранее договориться с семейным врачом, терапевтом или педиатром об этой возможности без повторного визита.

Договоритесь о способе телекоммуникации и уточните лучшее время для звонка или отправки письма. Следите за количеством оставшихся лекарств и сообщайте врачу до того, как лекарства закончатся:

  • за 7 дней, если последний рецепт был выписан на 21 день или более;
  • за 3 дня, если последний рецепт был выписан на менее чем 21 день.

Когда врач выпишет вам электронный рецепт, вы получите SMS с необходимой информацией (номер рецепта и код подтверждения).

Его нужно принести в аптеку, которая отпускает лекарства по программе реимбурсации. Как правило, на дверях таких аптек есть наклейки "Доступные лекарства" и "+Инсулины".

Ранее сообщалось о том, на какой срок действителен рецепт по программе "Доступные лекарства".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУ Доступные лекарства
NEWS
Оккупанты ударили по Харькову: есть погибшие и раненые
Оккупанты ударили по Харькову: есть погибшие и раненые
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины