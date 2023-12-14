"Доступні ліки" без СМС підтвердження. Пацієнти зможуть отримати Е-рецепти у паперовій формі

У зв’язку з тривалим збоєм роботи одного з мобільних операторів, пацієнти зможуть отримати номер та код електронного рецепта без СМС, у паперовій формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.

За даними НСЗУ, надсилання СМС тимчасово скасовані для всіх електронних рецептів: як в межах програми реімбурсації “Доступні ліки”, так і на рецептурні ліки, які відпускаються за е-рецептом.

Повідомлення не надсилатимуться для користувачів усіх операторів. Натомість лікар, після створення рецепта в ЕСОЗ, надасть пацієнту інформаційну довідку з номером е-рецепта та код підтвердження (паперова довідка, фото або скрін тощо).

Якщо е-рецепт не вдалося отримати раніше, то пацієнт може звернутися до лікаря дистанційно - лікар повідомить номер та код рецепта.

"Звертаємо вашу увагу, що зазначені зміни не стосуються е-рецепта на тест-смужки для вимірювання рівня цукру в крові - СМС із номером та кодом рецепта буде надходити пацієнту як і зазвичай", - наголосили в службі.

Збій в роботі "Київстар"

Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, у "Київстару" розпочався масштабний збій. Абоненти не могли отримати доступ до інтернету, зник зв'язок.

Пізніше стало відомо, що причиною збою стала атака хакерів, яку, ймовірно, провели росіяни. Розслідування розпочала Служба безпеки України.

Більш детально про збій можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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