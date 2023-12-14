"Доступные лекарства" без СМС подтверждения. Пациенты смогут получить Е-рецепты в бумажной форме

В связи с длительным сбоем работы одного из мобильных операторов, пациенты смогут получить номер и код электронного рецепта без СМС, в бумажной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

По данным НСЗУ, отправка СМС временно отменены для всех электронных рецептов: как в рамках программы реимбурсации "Доступные лекарства", так и на рецептурные лекарства, которые отпускаются по е-рецепту.

Сообщения не будут присылаться для пользователей всех операторов. Зато врач, после создания рецепта в ЕСОЗ, предоставит пациенту информационную справку с номером е-рецепта и код подтверждения (бумажная справка, фото или скрин и т.д.).

Если е-рецепт не удалось получить раньше, то пациент может обратиться к врачу дистанционно - врач сообщит номер и код рецепта.

"Обращаем ваше внимание, что указанные изменения не касаются е-рецепта на тест-полоски для измерения уровня сахара в крови - СМС с номером и кодом рецепта будет поступать пациенту как обычно", - отметили в службе.

Сбой в работе "Киевстар"

Напомним, во вторник, 12 декабря, в "Киевстаре" начался масштабный сбой. Абоненты не могли получить доступ к интернету, исчезла связь.

Позже стало известно, что причиной сбоя стала хакерская атака, которую, вероятно, провели россияне. Расследование начала Служба безопасности Украины.

Более подробно о сбое можете узнать в материале РБК-Украина.

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