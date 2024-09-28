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Доступные лекарства для пациентов с расстройствами психики и эпилепсией: как получить

Суббота 28 сентября 2024 11:59
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Доступные лекарства для пациентов с расстройствами психики и эпилепсией: как получить Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В программе реимбурсации "Доступные лекарства" расширен перечень лекарств для пациентов с расстройствами психики и поведения, а также эпилепсией. Сейчас в список входят 65 позиций лекарственных средств и медицинских изделий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С начала 2024 года было выписано более 100 тысяч электронных рецептов на препараты для лечения этих заболеваний, из которых около 90,5 тысяч (88,87%) были использованы. Всего за период действия программы выписано почти 365 тысяч рецептов для 57,5 тысячи пациентов.

За возмещение лекарств в категории «Расстройства психики и поведения. Эпилепсия» из госбюджета было выделено почти 34 млн гривен в 2024 году, а общая сумма возмещений составляет почти 105,5 млн гривен.

Как получить доступное лекарство?

Для получения лекарств по программе необходимо обратиться к своему семейному врачу, терапевту, педиатру или врачу-специалисту, который выпишет рецепт на основе созданного плана лечения. Рецепт действует 30 календарных дней.

Получить лекарства можно в аптеках, которые имеют договор с НСЗУ, а найти такую аптеку можно через сайт или по телефону контакт-центра 16-77.

Что известно о программе "Доступные лекарства"

Программа "Доступные лекарства" включает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, бронхиальной астмы, расстройств психики и поведения, эпилепсии, несахарного и инсулинозависимого сахарного диабета, хронического обструктивного заболевания легких, болезни Паркинсона, а также иммуносупрессивные средства для пациентов после трансплантации.

Эти заболевания выбраны в программу не случайно, ведь именно они являются причиной высокого уровня смертности или значительно ухудшают качество жизни. Лекарства, назначенные врачом, позволяют эффективно контролировать эти состояния амбулаторно, при условии регулярного приема препаратов и соблюдения назначенного лечения.

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