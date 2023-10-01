"Доступні ліки". МОЗ пояснив, як отримати препарати для лікування розладів психіки та епілепсії

Громадяни України можуть отримати безоплатні ліки для лікування розладів психіки та епілепсії. Для цього необхідно звернутись до лікаря та отримати рецепт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
З 31 серпня набув чинності оновлений реєстр лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації. Їх вартість частково або повністю відшкодовує Національна служба здоров’я України.
Згідно з ним, цього року відшкодування з держбюджету за програмою реімбурсації "Доступні ліки" в категорії "Розлади поведінки й психіки та епілепсія" склали майже 30 млн гривень.
Загалом в програмі реімбурсації передбачено 65 препаратів, які призначаються у разі розладів психіки та поведінки. Отримувати ці та інші ліки, що входять в перелік програми "Доступні ліки", безоплатно або з частковою доплатою, можна наступним чином:
Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки та медпрепарати за програмою реімбурсації, можна:
Для цього перейдіть на сторінку "Перелік місць відпустку лікарських засобів за еРецептом", в меню ліворуч оберіть область або ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації.
Які ще послуги є безкоштовними для українців - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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