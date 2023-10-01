"Доступные лекарства". Минздрав объяснил, как получить препараты для лечения расстройств психики и эпилепсии

С 31 августа вступил в силу обновленный реестр лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации. Их стоимость частично или полностью возмещает Национальная служба здоровья Украины.

Согласно ему, в этом году возмещение из госбюджета по программе реимбурсации "Доступные лекарства" в категории "Расстройства поведения и психики и эпилепсия" составили почти 30 млн гривен.

Как получить "доступные лекарства"

Всего в программе реимбурсации предусмотрено 65 препаратов, которые назначаются при расстройствах психики и поведения. Получать эти и другие лекарства, входящие в перечень программы "Доступные лекарства", бесплатно или с частичной доплатой, можно следующим образом:

В случае расстройств психики обратитесь к семейному или лечащему врачу или психиатру, а при эпилепсии - к неврологу или психиатру.

Врач создаст план лечения в Электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) и на его основе выпишет первый рецепт.

За следующими рецептами можно обращаться к врачам первичной медицинской помощи: семейному врачу, терапевту или педиатру. Врач выпишет рецепт на основе плана лечения, которые составил врач-специалист.

С рецептом обратиться в аптеку, имеющую договор с НСЗУ по программе реимбурсации.

Как найти аптеку

Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства и медпрепараты по программе реимбурсации, можно:

по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77;

с помощью дашборда на сайте Нацслужбы здоровья.

Для этого перейдите на страницу "Перечень мест отпуск лекарственных средств по еРецепту", в меню слева выберите область или ваш населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации.

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