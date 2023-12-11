"Доступні ліки": як отримати препарати для рідних в іншому місті

Щоб отримати препарати за програмою "Доступні ліки", потрібно знати:

16-значний номер електронного рецепту;

4-значний код підтвердження, що надходить на номер телефону пацієнта.

Номер рецепта може бути відправлений у вигляді SMS повідомлення або роздрукований у пам'ятці, яку видає лікар.

В аптеці вам потрібно:

Повідомити фармацевту 16-значний номер рецепта. Вибрати потрібні ліки із запропонованих Якщо препарат є у наявності, назвати фармацевту 4-значний код підтвердження. Якщо ліків немає, то можете замовити його. В такому разі код підтвердження називати не варто.

Раніше ми писали, де шукати список безкоштовних (або з деякою доплатою) препаратів за програмою "Доступні ліки".

До речі, українці можуть отримати безкоштовні ліки від розладів психіки та епілепсії.

Також ми писали, що НСЗУ розвіяло популярне переконання українців щодо електронного рецепта.