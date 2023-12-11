"Доступні ліки": як отримати препарати для рідних в іншому місті

У Національній службі здоров'я України (НСЗУ) розповіли, як отримати медичні препарати за програмою "Доступні ліки" для рідних у іншому місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НСЗУ.
Щоб отримати препарати за програмою "Доступні ліки", потрібно знати:
Номер рецепта може бути відправлений у вигляді SMS повідомлення або роздрукований у пам'ятці, яку видає лікар.
В аптеці вам потрібно:
Раніше ми писали, де шукати список безкоштовних (або з деякою доплатою) препаратів за програмою "Доступні ліки".
До речі, українці можуть отримати безкоштовні ліки від розладів психіки та епілепсії.
Також ми писали, що НСЗУ розвіяло популярне переконання українців щодо електронного рецепта.
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