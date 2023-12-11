"Доступные лекарства": как получить препараты для родных в другом городе

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, как получить медицинские препараты по программе "Доступные лекарства" для родных в другом городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НСЗУ.
Чтобы получить препараты по программе "Доступные лекарства", нужно знать:
Номер рецепта может быть отправлен в виде SMS сообщения или распечатан в памятке, которую выдает врач.
В аптеке вам нужно:
Ранее мы писали, где искать список бесплатных (или с некоторой доплатой) препаратов по программе "Доступные лекарства".
К слову, украинцы могут получить бесплатные лекарства от расстройств психики и эпилепсии.
Также мы писали, что НСЗУ развеяла популярное убеждение украинцев об электронном рецепте.
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