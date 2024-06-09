"Доступное лекарство": как получить е-рецепт без телефона
Украинцы имеют возможность получить электронный рецепт на "Доступные лекарства" или другие рецептурные препараты, даже если у них нет мобильного телефона.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.
Врач, выписывая электронный рецепт на "Доступные лекарства", может по просьбе пациента распечатать информационную памятку.
Информационная памятка содержит, в частности:
- Номер рецепта;
- Код подтверждения;
- Информацию о выписанных лекарствах;
- Инструкцию по применению.
Чтобы получить "Доступные лекарства", пациент с распечатанной памяткой может обратиться в любую аптеку, которая участвует в программе.
На временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт - он так же будет действителен в аптеке.
Список аптек доступен на сайте Минздрава Украины: https://moz.gov.ua/dostupni-liki.
Ранее сообщалось, на какой срок действителен рецепт по программе "Доступные лекарства".
Кроме того, какие бесплатные лекарства могут получить украинцы и где их можно взять.
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