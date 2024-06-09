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"Доступное лекарство": как получить е-рецепт без телефона

Воскресенье 09 июня 2024 08:15
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"Доступное лекарство": как получить е-рецепт без телефона Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Украинцы имеют возможность получить электронный рецепт на "Доступные лекарства" или другие рецептурные препараты, даже если у них нет мобильного телефона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.

Врач, выписывая электронный рецепт на "Доступные лекарства", может по просьбе пациента распечатать информационную памятку.

Информационная памятка содержит, в частности:

  • Номер рецепта;
  • Код подтверждения;
  • Информацию о выписанных лекарствах;
  • Инструкцию по применению.

Чтобы получить "Доступные лекарства", пациент с распечатанной памяткой может обратиться в любую аптеку, которая участвует в программе.

На временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт - он так же будет действителен в аптеке.

Список аптек доступен на сайте Минздрава Украины: https://moz.gov.ua/dostupni-liki.

Ранее сообщалось, на какой срок действителен рецепт по программе "Доступные лекарства".

Кроме того, какие бесплатные лекарства могут получить украинцы и где их можно взять.

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НСЗУ Доступные лекарства Е-рецепт
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