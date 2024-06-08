"Доступні ліки": як отримати е-рецепт без мобільного телефона

Інформаційна пам’ятка містить, зокрема:

номер рецепта;

код підтвердження;

інформацію про виписані ліки;

інформацію про спосіб застосування.

Щоб отримати "Доступні ліки", пацієнт з роздрукованою пам’яткою має звернутися до будь-якої аптеки, яка бере участь у програмі.

Водночас зазначається, що на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт - він так само дійсний в аптеці.

Знайти аптеку з договором із НСЗУ можна через: