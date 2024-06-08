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"Доступні ліки": як отримати е-рецепт без мобільного телефона

Фото: як отримати е-рецепт на "Доступні ліки" без мобільного телефона (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

Українці можуть отримати електронний рецепт на "Доступні ліки" або рецептурний препарат навіть за відсутності телефона. На прохання пацієнта лікар може роздрукувати його у вигляді інформаційної пам’ятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної служби здоров’я України.

Інформаційна пам’ятка містить, зокрема:

  • номер рецепта;
  • код підтвердження;
  • інформацію про виписані ліки;
  • інформацію про спосіб застосування.

Щоб отримати "Доступні ліки", пацієнт з роздрукованою пам’яткою має звернутися до будь-якої аптеки, яка бере участь у програмі.

Водночас зазначається, що на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт - він так само дійсний в аптеці.

Знайти аптеку з договором із НСЗУ можна через:

  • контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже, де найближча аптека, яка має договір та відпускає ліки за необхідним напрямом;
  • дашборд на сайті НСЗУ: https://cutt.ly/deqODTLZ. У меню зліва оберіть ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації. Дашборд покаже аптеки, які відповідають вашому запиту, з адресами та контактами. Радимо попередньо зателефонувати в аптеку та уточнити, чи є в наявності потрібний вам лікарський засіб;
  • чат-бот "Спитай Гриця" https://t.me/SpytaiGrytsia_bot. Виконуйте вказівки чат-бота і він підкаже, де найближча аптека.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.

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Доступні лікиЕ-рецепт