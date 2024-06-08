"Доступні ліки": як отримати е-рецепт без мобільного телефона

Українці можуть отримати електронний рецепт на "Доступні ліки" або рецептурний препарат навіть за відсутності телефона. На прохання пацієнта лікар може роздрукувати його у вигляді інформаційної пам’ятки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної служби здоров’я України.
Інформаційна пам’ятка містить, зокрема:
Щоб отримати "Доступні ліки", пацієнт з роздрукованою пам’яткою має звернутися до будь-якої аптеки, яка бере участь у програмі.
Водночас зазначається, що на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт - він так само дійсний в аптеці.
Знайти аптеку з договором із НСЗУ можна через:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.
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