"Доступные лекарства": как получить е-рецепт без мобильного телефона

Информационный памятник содержит, в частности:

номер рецепта;

код подтверждения;

информацию о выписанном лекарстве;

информацию о способе применения.

Чтобы получить "Доступные лекарства", пациент с распечатанным памятником должен обратиться в любую аптеку, участвующую в программе.

В то же время отмечается, что на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт - он так же действителен в аптеке.

Найти аптеку с договором с НСЗУ можно через: