UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Доступні ліки". Чи можна отримати препарати безоплатно в стаціонарі

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Існує обмеження щодо отримання безоплатних ліків з програми "Доступні ліки" під час перебування у стаціонарі. Лікарі стаціонару не мають повноважень виписувати електронні рецепти на ці ліки, включаючи інсулін.

В рамках програми "Доступні ліки" пацієнти мають можливість отримувати певні медикаменти безкоштовно або за незначну доплату, але лише за умови амбулаторного лікування.

Це ліки для лікування: 

  • серцево-судинних захворювань; 
  • діабету ІІ типу;
  • бронхіальної астми
  • нецукрового діабету;
  • інсулінозалежного діабету;
  • розладів психіки та поведінки, епілепсії;
  • хвороби Паркінсона;
  • ХОЗЛ (хронічного обструктивного захворювання легень);
  • імуносупресивні препарати для осіб у посттрансплантаційному періоді.

Лікарські засоби, що входять до Національного переліку, видаються пацієнтам у стаціонарі безкоштовно, без оформлення електронного рецепта.

Виписати електронний рецепт на "Доступні ліки" або інсулін у лікаря стаціонару неможливо. Для цього слід звернутися до сімейного або лікуючого лікаря.

Раніше повідомлялося, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НСЗУДоступні ліки