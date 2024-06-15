"Доступні ліки". Чи можна отримати препарати безоплатно в стаціонарі

Існує обмеження щодо отримання безоплатних ліків з програми "Доступні ліки" під час перебування у стаціонарі. Лікарі стаціонару не мають повноважень виписувати електронні рецепти на ці ліки, включаючи інсулін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.
В рамках програми "Доступні ліки" пацієнти мають можливість отримувати певні медикаменти безкоштовно або за незначну доплату, але лише за умови амбулаторного лікування.
Це ліки для лікування:
Лікарські засоби, що входять до Національного переліку, видаються пацієнтам у стаціонарі безкоштовно, без оформлення електронного рецепта.
Виписати електронний рецепт на "Доступні ліки" або інсулін у лікаря стаціонару неможливо. Для цього слід звернутися до сімейного або лікуючого лікаря.
Раніше повідомлялося, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.
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