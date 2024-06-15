"Доступні ліки". Чи можна отримати препарати безоплатно в стаціонарі

В рамках програми "Доступні ліки" пацієнти мають можливість отримувати певні медикаменти безкоштовно або за незначну доплату, але лише за умови амбулаторного лікування.

Це ліки для лікування:

серцево-судинних захворювань;

діабету ІІ типу;

бронхіальної астми

нецукрового діабету;

інсулінозалежного діабету;

розладів психіки та поведінки, епілепсії;

хвороби Паркінсона;

ХОЗЛ (хронічного обструктивного захворювання легень);

імуносупресивні препарати для осіб у посттрансплантаційному періоді.

Лікарські засоби, що входять до Національного переліку, видаються пацієнтам у стаціонарі безкоштовно, без оформлення електронного рецепта.

Виписати електронний рецепт на "Доступні ліки" або інсулін у лікаря стаціонару неможливо. Для цього слід звернутися до сімейного або лікуючого лікаря.