"Доступное лекарство". Можно ли получить препараты бесплатно в стационаре

Существует ограничение на получение бесплатных лекарств из программы "Доступные лекарства" во время пребывания в стационаре. Врачи стационара не имеют полномочий выписывать электронные рецепты на эти лекарства, включая инсулин.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.
В рамках программы «Доступные лекарства» пациенты имеют возможность получать определенные медикаменты бесплатно или за незначительную доплату, но только при условии амбулаторного лечения.
Это лекарства для лечения:
Лекарственные средства, входящие в Национальный перечень, выдаются пациентам в стационаре бесплатно, без оформления электронного рецепта.
Выписать электронный рецепт на «Доступные лекарства» или инсулин у врача стационара невозможно. Для этого следует обратиться к семейному или лечащему врачу.
Ранее сообщалось, какие бесплатные лекарства могут получить украинцы и где их можно взять.
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