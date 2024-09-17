"Доступні кредити 5-7-9%": хто, скільки, на що бере гроші та як їх отримати

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд в особі Міністерства фінансів. Фонд перераховує кошти на рахунки компаній-позичальників. ФОП або юридична особа, що є учасником програми, може отримати позику до 60 млн грн на строк до 5 років, залежно від цілей фінансування.

Ставки 7 та 9% річних можна зменшити, створюючи нові робочі місця, - за кожного найнятого працівника бізнес отримує знижку. Проте ставка не може бути нижчою за 5%.

Усього з моменту старту програми підписано 95 139 кредитних договорів на 327,1 млрд грн. А за час дії воєнного стану підприємці отримали 60 317 кредитів на 237,5 млрд грн. Уряд у межах "Доступні кредити 5-7-9%" співпрацює з 46 банками.

З кінця минулого року влада зняла обмеження в отриманні державної підтримки підприємствами, які постраждали від бойових дій.

Скільки та на які цілі надають гроші

Пільгові кредити надають в першу чергу представникам мікро, малого та середнього бізнесу. Головне, щоб кінцевими бенефіціарами компанії з часткою в понад 50% були громадяни України.

Кредитна ставка залежить, зокрема, від розміру бізнесу:

5% річних - якщо виручка - до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу;

7% річних - для бізнесу з виручкою до 25 млн грн;

9% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

Пільговий державний кредит "5-7-9" для бізнесу дають з певною метою. Це може бути:

купівля та ремонт приміщень;

придбання чи модернізації основних засобів;

придбання прав інтелектуальної власності;

рефінансування наявної заборгованості.

У різних банках – учасниках програми суми кредитів різняться не суттєво. Найменша наразі доступна позика становить 50 тисяч гривень, максимальна — 60 млн грн. Однак вона гарантована лише для групи пов'язаних контрагентів, тобто для концерну або холдингу. Звичайна компанія може розраховувати на суму, яка не перевищує 5 млн грн.

Фото: freepik.com

Однак є пріоритетні галузі, для яких відкриті більші кредитні лінії. Зокрема, до 150 млн грн можуть отримати представники:

переробної промисловості та сфери тваринництва;

компанії, що відновлюють зруйноване війною майно;

підприємства в галузі енергетики, які займаються експлуатацією генеруючих установок, електрозарядною інфраструктурою тощо.

Максимальний строк погашення боргу - до 5 років, хоча є банки, які готові фінансувати до 7 років. Кредит на поповнення обігових коштів лімітується двома роками, а для торговельних компаній - роком.

До прикладу, Приватбанк для інвестиційних цілей пропонує кредит на 36 місяців: від 100 тис. до 5 млн грн для мікробізнесу; від 100 тис. до 7 млн грн - для малого бізнесу; від 3 млн грн - для середнього бізнесу.

Що потрібно для участі в програмі

Перш за все оберіть банк-учасник з-поміж 46 установ, у тому числі й державних. Далі - відкрийте рахунок в обраному банку на фізичну чи юридичну особу підприємця.

Зверніться до вашого банку і подайте заявку на кредит. Потрібно буде надати всі необхідні документи, такі як інформація про бізнес, фінансові звіти, паспорт тощо.

Визначте цілі кредитування: з початку 2024 року по 30 липня підприємці отримали доступні кредити за такими цілями:

16,6 млрд грн - кредити на поповнення обігових коштів;

12,0 млрд грн - кредити бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;

11,1 млрд грн - кредити на розвиток переробних підприємств;

9,8 млрд грн - на реалізацію інвестиційних проєктів.

Фото: Getty Images

В яких випадках відмовляють у кредиті

Є чимало факторів, через які банки можуть відмовити у кредитуванні за програмою "Доступні кредити 5-7-9". Приводами для ненадання коштів можуть бути, зокрема, такі:

Підприємство не належить до категорії малого чи середнього бізнесу.

Порушено умови щодо чисельності працівників або річного доходу (бізнес повинен мати не більше 250 працівників, а дохід не перевищувати 50 млн євро на рік).

Наявність заборгованості перед державою за податками або зборами.

Також важливо, щоб бізнес-план відповідав тим цілям, під які беруться гроші. Ба більше, документ має продемонструвати потенційну рентабельність бізнесу. Не варто розраховувати на кредит, якщо вказано непрозорі або нереалістичні фінансові прогнози.

Крім того, в рамках програми не надається фінансування підприємств, що займаються певними видами діяльності, наприклад, гральним бізнесом, виробництвом алкоголю або тютюну.