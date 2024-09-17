"Доступные кредиты 5-7-9%": кто, сколько, на что берет деньги и как их получить

Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является правительство в лице Министерства финансов. Фонд перечисляет денежные средства на счета компаний-заемщиков. ФЛП или юридическое лицо, являющееся участником программы, может получить ссуду до 60 млн грн на срок до 5 лет, в зависимости от целей финансирования.

Ставки 7 и 9% годовых можно уменьшить, создавая новые рабочие места, - за каждого нанятого работника бизнес получает скидку. Однако ставка не может быть ниже 5%.

Всего с момента старта программы подписано 95 139 кредитных договоров на 327,1 млрд грн. А за время действия военного положения предприниматели получили 60 317 кредитов на 237,5 млрд грн. Правительство в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" сотрудничает с 46 банками.

С конца прошлого года власти сняли ограничения на получение государственной поддержки предприятиями, пострадавшими от боевых действий.

Сколько и на какие цели предоставляют деньги

Льготные кредиты предоставляются в первую очередь представителям микро, малого и среднего бизнеса. Главное, чтобы конечными бенефициарами компании с долей более 50% были граждане Украины.

Кредитная ставка зависит, в частности, от размера бизнеса:

5% годовых – если выручка – до 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места в течение первого квартала;

7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн;

9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Льготный государственный кредит "5-7-9" для бизнеса дают с определенной целью. Это может быть:

покупка и ремонт помещений;

приобретение или модернизация основных средств;

приобретение прав интеллектуальной собственности;

рефинансирование имеющейся задолженности.

В разных банках – участниках программы суммы кредитов отличаются не существенно. Наименьший доступный заем составляет 50 тысяч гривен, максимальный — 60 млн грн. Однако такая сумма гарантирована только для группы связанных контрагентов, то есть для концерна или холдинга. Обычная компания может рассчитывать на сумму, не превышающую 5 млн грн.

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Однако есть приоритетные отрасли, для которых открыты более крупные кредитные линии. В частности, до 150 млн грн могут получить представители:

перерабатывающей индустрии и сферы животноводства;

компании, восстанавливающие разрушенное войной имущество;

предприятия в области энергетики, занимающиеся эксплуатацией генерирующих установок, электрозарядной инфраструктурой.

Максимальный срок погашения долга – до 5 лет, хотя есть банки, которые готовы финансировать до 7 лет. Кредит на пополнение оборотных средств лимитируется двумя годами, а для торговых компаний – годом.

К примеру, ПриватБанк для инвестиционных целей предлагает кредит на 36 месяцев: от 100 тыс. до 5 млн грн для микробизнеса; от 100 тыс. до 7 млн грн – для малого бизнеса; от 3 млн грн – для среднего бизнеса.

Что нужно для участия в программе

Прежде всего выберите банк-участник из 46 учреждений, в том числе и государственных. Далее – откройте счет в выбранном банке на физическое или юридическое лицо предпринимателя.

Обратитесь в ваш банк и подайте заявку на кредит. Требуется предоставить все необходимые документы, такие как информация о бизнесе, финансовые отчеты, паспорт и т.д.

Определите цели кредитования: с начала 2024 года по 30 июля предприниматели получили доступные кредиты на следующие цели:

16,6 млрд грн – кредиты на пополнение оборотных средств;

12 млрд грн – кредиты для бизнеса, работающего в зоне высокого военного риска;

11,1 млрд грн – кредиты на развитие перерабатывающих предприятий;

9,8 млрд грн – на реализацию инвестиционных проектов.

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В каких случаях отказывают в кредите

Есть немало факторов, из-за которых банки могут отказать в кредитовании по программе "Доступные кредиты 5-7-9". Поводами для непредоставления средств могут быть, в частности, следующие:

Предприятие не относится к категории малого или среднего бизнеса.

Нарушены условия численности работников или годового дохода (бизнес должен иметь не более 250 работников, а доход не превышать 50 млн евро в год).

Наличие задолженности перед государством по налогам или сборам.

Также важно, чтобы бизнес-план отвечал тем целям, под которые берутся деньги. Более того, документ должен продемонстрировать потенциальную рентабельность бизнеса. Не стоит рассчитывать на кредит, если указаны непрозрачные или нереалистичные финансовые прогнозы.

Кроме того, в рамках программы не предоставляется финансирование предприятий, занимающихся определенными видами деятельности, например, игорным бизнесом, производством алкоголя или табака.