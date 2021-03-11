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Доступная ипотека: в Украине готовят план выдачи кредитов по минимальным ставкам

Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам. Поручение дано по итогам совещания с чиновниками.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил Шмыгаль, в совещании приняли участие представители Министерства финансов, Национального банка и Офиса президента.

По его словам, во время совещания обсуждалось дальнейшее снижение ставки ипотечного кредита, создание финансового лизинга и работы Объединенной финансовой жилищной компании.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине с 1 марта 2021 года стартовала государственная программа "Доступна ипотека 7%". Из госбюджета банкам компенсируют часть кредитной ставки до уровня 7% годовых.

Напомним, в декабре 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14%, на первичном - 16,9%. Год назад, в декабре 2019 года, ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном.

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныжильеипотека
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