Доступна іпотека: в Україні готують план видачі кредитів за мінімальними ставками

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення розробити детальний план запуску іпотечних продуктів за мінімальними ставками. Доручення дано за підсумками наради з чиновниками.

Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час наради обговорювалося подальше зниження ставки іпотечного кредиту, створення фінансового лізингу та роботи Об’єднаної фінансової житлової компанії.

Як зазначив Шмигаль, у нараді взяли участь представники Міністерства фінансів, Національного банку та Офісу президента.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні з 1 березня 2021 року стартувала державна програма "Доступна іпотека 7%". З держбюджету банкам компенсують частину кредитної ставки до рівня 7% річних.

Нагадаємо, в грудні 2020 року середньозважена ефективна процентна ставка за новим іпотечними кредитами на вторинному ринку становила 14%, на первинному - 16,9%. Рік тому, в грудні 2019 року, ставки по іпотеці становили 20,6% на вторинному і 21,5% на первинному.