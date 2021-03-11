Доступна іпотека: в Україні готують план видачі кредитів за мінімальними ставками

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення розробити детальний план запуску іпотечних продуктів за мінімальними ставками. Доручення дано за підсумками наради з чиновниками.
Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.
Як зазначив Шмигаль, у нараді взяли участь представники Міністерства фінансів, Національного банку та Офісу президента.
За його словами, під час наради обговорювалося подальше зниження ставки іпотечного кредиту, створення фінансового лізингу та роботи Об’єднаної фінансової житлової компанії.
Як повідомляло РБК-Україна, в Україні з 1 березня 2021 року стартувала державна програма "Доступна іпотека 7%". З держбюджету банкам компенсують частину кредитної ставки до рівня 7% річних.
Нагадаємо, в грудні 2020 року середньозважена ефективна процентна ставка за новим іпотечними кредитами на вторинному ринку становила 14%, на первинному - 16,9%. Рік тому, в грудні 2019 року, ставки по іпотеці становили 20,6% на вторинному і 21,5% на первинному.