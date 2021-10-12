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"Доступная ипотека 7%": назван средний размер кредита

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Киев, Вторник 12 октября 2021 13:23
"Доступная ипотека 7%": назван средний размер кредита Фото: "Доступная ипотека 7%" в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

По данным Министерства финансов, по состоянию на 11 октября уполномоченные банки по выполнению госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 929 кредитных договоров на сумму 799,8 млн грн (на первичном рынке - 24,1%, на вторичном - 75,81%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3m2.ua.

Всего в уполномоченные банки поступило 1317 заявок на сумму 1143,9 млн грн (на первичном рынке - 23,6%, на вторичном - 76,4%). В программе принимают участие 17 уполномоченных банков.

"Именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика", - констатирует Минфин.

Напомним, Кабинет министров принял решение о присоединении Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) к Украинской финансовой жилищной компании (УФЖК). УФЖК была создана в конце 2020 года для разработки и воплощения механизма доступной ипотеки и программы лизинга.

В июне 2021 года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составляла 17,3% годовых на первичном и 13,2% - на вторичном рынке. За второй квартал ставки снизились соответственно на 0,1 п. п. и на 0,7 п. п.

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