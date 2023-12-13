UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Доступна без інтернету. "Дія" оновила мапу "Пунктів незламності" й додала нові функції

Фото: "Дія" оновила мапу "Пунктів незламності" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українці продовжують готуватись до можливих блекаутів. Для того, щоб в разі відключення світла всі могли безперешкодно знайти найближчий "Пункт незламності" "Дія" додала кілька нових функцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

"Готуємося до можливих блекаутів просто зараз - оновили мапу "Пунктів незламності" в "Дії". Щоб українці завжди залишалися на зв’язку, легко користувалися послугою в застосунку, а також вибирали необхідні для них зручності", - пояснили в компанії.

В застосунку відтепер є кілька нововведень. Зокрема:

  • мапу "Пунктів незламності" на головний екран застосунку;
  • можливість користуватися мапою без завантаження карт; 
  • фільтри "Відчинено зараз", "Доступно для людей з інвалідністю" та "Зручності";
  • можливість залишити відгук про стан "Пункту";
  • рейтинг "Пункту незламності".

Крім того, навіть без наявності інтернету в додатку будуть працювати фільтри для пошуку необхідного "Пункту незламності". За даними компанії, вже сьогодні можна відфільтрувати заклади, за такими характеристиками:

  • інтернет;
  • зв’язок;
  • генератор;
  • зарядка;
  • вода;
  • тепло;
  • аптечка.

"Хоч мапа й доступна онлайн, завантажте її просто зараз, щоб точно мати доступ у разі блекаутів", - наголошують в "Дії".

Водночас, за даними компанії, з безпекових міркувань "Пункти незламності" в Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях не відображатимуться. Також лише частково доступні в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській.    

Карта "Пунктів незламності" у застосунку "Дія"

Від кінця жовтня у застосунку "Дія" стала доступна карта "Пунктів незламності". По карті можна знайти дорогу до найближчого пункту та перевірити наявність послуг у ньому.

Під час пошуку "Пункту незламності" важливо обрати область, де знаходиться користувач і завантажити мапу. Це забезпечить доступність до інформації та мапи навіть в умовах блекаутів, відсутності світла або інтернету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
блекаутДияВійна Росії проти України