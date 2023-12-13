Доступна без інтернету. "Дія" оновила мапу "Пунктів незламності" й додала нові функції

"Готуємося до можливих блекаутів просто зараз - оновили мапу "Пунктів незламності" в "Дії". Щоб українці завжди залишалися на зв’язку, легко користувалися послугою в застосунку, а також вибирали необхідні для них зручності", - пояснили в компанії.

В застосунку відтепер є кілька нововведень. Зокрема:

мапу "Пунктів незламності" на головний екран застосунку;

можливість користуватися мапою без завантаження карт;

фільтри "Відчинено зараз", "Доступно для людей з інвалідністю" та "Зручності";

можливість залишити відгук про стан "Пункту";

рейтинг "Пункту незламності".

Крім того, навіть без наявності інтернету в додатку будуть працювати фільтри для пошуку необхідного "Пункту незламності". За даними компанії, вже сьогодні можна відфільтрувати заклади, за такими характеристиками:

інтернет;

зв’язок;

генератор;

зарядка;

вода;

тепло;

аптечка.

"Хоч мапа й доступна онлайн, завантажте її просто зараз, щоб точно мати доступ у разі блекаутів", - наголошують в "Дії".

Водночас, за даними компанії, з безпекових міркувань "Пункти незламності" в Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях не відображатимуться. Також лише частково доступні в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській.

Карта "Пунктів незламності" у застосунку "Дія"

Від кінця жовтня у застосунку "Дія" стала доступна карта "Пунктів незламності". По карті можна знайти дорогу до найближчого пункту та перевірити наявність послуг у ньому.

Під час пошуку "Пункту незламності" важливо обрати область, де знаходиться користувач і завантажити мапу. Це забезпечить доступність до інформації та мапи навіть в умовах блекаутів, відсутності світла або інтернету.

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