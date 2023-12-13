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Доступна без интернета. "Дія" обновила карту "Пунктов несокрушимости" и добавила новые функции

Фото: "Дія" обновила карту "Пунктов несокрушимости" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы продолжают готовиться к возможным блэкаутам. Для того, чтобы в случае отключения света все могли беспрепятственно найти ближайший "Пункт несокрушимости" "Дія" добавила несколько новых функций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

"Готовимся к возможным блэкаутам прямо сейчас - обновили карту "Пунктов несокрушимости" в "Дії". Чтобы украинцы всегда оставались на связи, легко пользовались услугой в приложении, а также выбирали необходимые для них удобства", - пояснили в компании.

В приложении отныне есть несколько нововведений. В частности:

  • карту "Пунктов несокрушимости" на главный экран приложения;
  • возможность пользоваться картой без загрузки карт; 
  • фильтры "Открыто сейчас", "Доступно для людей с инвалидностью" и "Удобства";
  • возможность оставить отзыв о состоянии "Пункта";
  • рейтинг "Пункта несокрушимости".

Кроме того, даже без наличия интернета в приложении будут работать фильтры для поиска необходимого "Пункта несокрушимости". По данным компании, уже сегодня можно отфильтровать заведения, по таким характеристикам:

  • интернет;
  • связь;
  • генератор;
  • зарядка;
  • вода;
  • тепло;
  • аптечка.

"Хотя карта и доступна онлайн, загрузите ее прямо сейчас, чтобы точно иметь доступ в случае блэкаутов", - отмечают в "Дії".

В то же время, по данным компании, по соображениям безопасности "Пункты несокрушимости" в Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях не будут отображаться. Также частично доступны в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской.

Карта "Пунктов несокрушимости" в приложении "Дія"

С конца октября в приложении "Дія" стала доступна карта "Пунктов несокрушимости". По карте можно найти дорогу в ближайший пункт и проверить наличие услуг в нем.

При поиске "Пункта несокрушимости" важно выбрать область, где находится пользователь и загрузить карту. Это обеспечит доступность информации и карты даже в условиях блекаутов, отсутствия света или интернета.

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