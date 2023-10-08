Доступна далеко не всім. Хто у ЗСУ може вийти на пенсію за вислугою років

У військових в Україні є можливість вийти на пенсію за вислугою років, але вона доступна далеко не всім. Хтось має право на такі виплати від Пенсійного фонду.

Про це розповіла представник Святошинського РТЦК та СП молодший сержант Вероніка Чеканова, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг .

Умови для отримання "військової" пенсії по вислузі років

Як повідомлялось, щоб отримати пенсію в Україні вчасно, потрібно подати заяву до ПФУ протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку.

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