RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доступна далеко не всем. Кто в ВСУ может выйти на пенсию по выслуге лет

Фото: кто в ВСУ может выйти на пенсию по выслуге лет (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

У военных в Украине есть возможность выйти на пенсию по выслуге лет, но она доступна далеко не всем. Кто имеет право на такие выплаты от Пенсионного фонда.

Об этом рассказала представитель Святошинского РТЦК и СП младший сержант Вероника Чеканова, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Условия для получения "военной" пенсии по выслуге лет

  • на пенсию по выслуге лет имеют право военнослужащие, имеющие на день увольнения выслугу 25 календарных лет;
  • достигли 45-летнего возраста;
  • уволились из рядов ВСУ.

Размер пенсии

  • пенсии исчисляются из размера денежного довольствия, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет не более 70% денежного довольствия;
  • по доплатам в размерах 30, 50 и 100 тыс. грн согласно постановлению Кабмина от 24.02.2022 года № 168 ЕСВ не уплачивается, так как в расчет берутся суммы денежного довольствия за последние 24 месяца.

Расчет

  • за 25 лет выслуги - 50% денежного довольствия военнослужащего (за последние 24 месяца его службы) плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;
  • за 25 лет общего стажа, из которого военная служба составляет не менее 12 лет и 6 месяцев - 50% денежного довольствия (за последние 24 месяца) плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;
  • при увольнении по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги – 55% денежного довольствия плюс 3% за каждый год дополнительной выслуги.

Как сообщалось, чтобы получить пенсию в Украине вовремя, нужно подать заявление в ПФУ в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пенсії в УкраїніВооруженные силы Украины