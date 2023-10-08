Доступна далеко не всем. Кто в ВСУ может выйти на пенсию по выслуге лет

У военных в Украине есть возможность выйти на пенсию по выслуге лет, но она доступна далеко не всем. Кто имеет право на такие выплаты от Пенсионного фонда.

Об этом рассказала представитель Святошинского РТЦК и СП младший сержант Вероника Чеканова, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

Условия для получения "военной" пенсии по выслуге лет

Как сообщалось, чтобы получить пенсию в Украине вовремя, нужно подать заявление в ПФУ в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста.

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