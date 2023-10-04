Є три місяці: коли потрібно звертатися за призначенням пенсії після 60 років

Щоб отримати пенсію вчасно потрібно подати заяву до ПФУ протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України у Facebook .

Як зазначили в прес-службі, звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію.

"Якщо звернення за пенсією відбувається протягом трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку", - повідомили у ПФУ.

При цьому днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом ПФУ відповідної заяви з необхідними документами.

"Таким чином, якщо ви подасте заяву до спливу трьох місяців після досягнення 60 років (до 24 грудня), пенсію буде призначено з 25 вересня", - йдеться в відповіді ПФУ на питання пенсіонера.

Пенсія в 60 років

Нагадаємо, за умовами пенсійної реформи 2011 року, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.

Особи, які досягли віку 60 років у 2023 році, мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 30 років. Стаж поступово збільшується за умовами пенсійної реформи.

Право на призначення пенсії за віком мають ті, кому у 2023 році виповнилось: