Доступ до виплат та реєстрація. Які зміни для українців ухвалили у Польщі

Що зміниться у реєстрації українських біженців

Легальне перебування із тимчасовим захистом у Польщі підтверджується оформленням номера PESEL UKR. За проектом змін до закону, який має набути чинності з 1 липня, точний термін, коли треба звернутися за отриманням цього номеру, не буде встановлюватися. Наразі діє норма у 30 днів від дати перетину кордону.

В оновленому законі цей термін замінюється поняттям "негайно".

"Біженець з України має подати заяву на отримання номера PESEL якнайшвидше, без зайвих зволікань. Це положення має лише інструктивний характер і не передбачає жодних санкцій щодо громадян України за неподання заяви", –зазначається у коментарі міністерства.

Водночас допускається, що через обов’язок мати дійсний закордонний паспорт можуть бути випадки, коли цей період буде довшим за 30 днів.

Нові норми передбачають, що PESEL UKR можна буде оформити лише за наявності дійсного закордонного паспорта. Досі це можна було зробити за внутрішнім паспортом та іншими документами.

Ті біженці, які приїжджають до Польщі з тимчасово окупованих територій без закордонного паспорта громадянина України, зможуть отримати тимчасовий захист від управління у справах іноземців, а потім подати документи на отримання паспорта. Цей вид тимчасового захисту відрізняється від того, який надається за спецзаконом про допомогу українцям.

Фото: Біженці на кордоні Польщі (gettyimages.com)

Доступ до виплат для українців змінять

Законопроект передбачає, що з 1 липня для українських біженців скасують низку виплат – зокрема, 300 злотих (2925 грн) як одноразову допомогу після прибуття. Також – компенсацію у 40 злотих (390 грн) на добу за розміщення українців безкоштовно у приватному житлі. Власники квартир могли отримати за 120 днів дії програми компенсацію у 4800 злотих (46800 грн).

Основні виплати, які отримують українські біженці у Польщі – щомісячна допомога у 800 злотих (7800 грн) до повноліття дитини. За новими правилами, доступ до цієї допомоги матимуть тільки ті батьки, чиї діти відвідуватимуть школу чи дитсадок у Польщі. Те саме стосується і допомоги "Добрий старт" – 300 злотих для підготовки до навчального року.

Для інших "дитячих" виплат умовою буде перебування на території Польщі разом із дитиною.

Проживання у колективних центрах (наприклад, гуртожитках) залишиться безкоштовним для вразливих категорій біженців. Всі інші будуть оплачувати частину витрат у таких закладах. Зокрема:

50% коштів, але не більше 40 злотих (390 грн) на добу – після 120 днів перебування у країні;

до 75%, однак не більше 60 злотих (585 грн) на день на особу – після 180 днів у країні;

15 злотих (146 грн) на день з неповнолітніх, на яких отримується допомога "800+" – після 120 днів з моменту першого в'їзду на територію Польщі.

У Міністерстві внутрішніх справ пояснюють нову норму оплати проживання дітей за рахунок виплат тим, що в осередках надають житло та повноцінне харчування.

"Тому участь в оплаті для неповнолітніх, на яких батьки отримують допомогу “800+”, здається правильним рішенням, особливо в контексті збільшення цієї допомоги з 500 до 800 злотих", – зазначили у відомстві.