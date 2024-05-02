Доступ к выплатам и регистрация. Какие изменения для украинцев приняли в Польше

Что изменится в регистрации украинских беженцев

Легальное пребывание со временной защитой в Польше подтверждается оформлением номера PESEL UKR. По проекту изменений в закон, который должен вступить в силу с 1 июля, точный срок, когда следует обратиться за получением этого номера, не будет устанавливаться. В настоящее время действует норма в 30 дней с даты пересечения границы.

В обновленном законе этот термин заменяется понятием "немедленно".

"Беженец из Украины должен подать заявление на получение номера PESEL как можно быстрее, без лишних проволочек. Это положение носит лишь инструктивный характер и не предусматривает никаких санкций в отношении граждан Украины за неподачу заявления", – отмечается в комментарии министерства.

В то же время допускается, что из-за обязанности иметь действительный загранпаспорт могут быть случаи, когда этот период будет дольше 30 дней.

Новые нормы подразумевают, что PESEL UKR можно будет оформить только при наличии действительного загранпаспорта. До сих пор это можно было сделать по внутреннему паспорту и другим документам.

Те беженцы, которые приезжают в Польшу с временно оккупированных территорий без загранпаспорта гражданина Украины, смогут получить временную защиту от управления по делам иностранцев, а затем подать документы на получение паспорта. Этот вид временной защиты отличается от того, что предоставляется по спецзакону о помощи украинцам.

Фото: Беженцы на границе Польши (gettyimages.com)

Доступ к выплатам для украинцев изменят

Законопроект предусматривает, что с 1 июля для украинских беженцев отменят ряд выплат – в частности, 300 злотых (2925 грн) как одноразовую помощь по прибытии. Также – компенсацию в 40 злотых (390 грн) в сутки за размещение украинцев бесплатно в частном жилье. Владельцы квартир могли получить за 120 дней действия программы компенсацию в 4800 злотых (46 800 грн).

Основные выплаты, которые получают украинские беженцы в Польше – ежемесячное пособие в 800 злотых (7800 грн) до совершеннолетия ребенка. По новым правилам, доступ к этой помощи будут иметь только те родители, чьи дети будут посещать школу или детсад в Польше. То же касается и помощи "Добрый старт" – 300 злотых для подготовки к учебному году.

Для других "детских" выплат условием будет пребывание на территории Польши вместе с ребенком.

Проживание в коллективных центрах (например, общежитиях) останется бесплатным для уязвимых категорий беженцев. Остальные будут оплачивать часть расходов в таких заведениях. В частности:

50% средств, но не более 40 злотых (390 грн) в сутки после 120 дней пребывания в стране;

до 75%, однако не более 60 злотых (585 грн) в день на человека – после 180 дней в стране;

15 злотых (146 грн) в день с несовершеннолетних, на которых получается помощь "800+" – после 120 дней с момента первого въезда на территорию Польши.

В Министерстве внутренних дел объясняют новую норму оплаты проживания детей за счет выплат тем, что в центрах предоставляют жилье и полноценное питание.

"Поэтому участие в оплате для несовершеннолетних, на которых родители получают пособие "800+", кажется правильным решением, особенно в контексте увеличения этого пособия с 500 до 800 злотых", – отметили в ведомстве.