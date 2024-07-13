Доступ до лікування: як отримати безоплатний гемодіаліз в Україні

Держава гарантує безоплатне лікування гемодіалізом для пацієнтів з хронічною хворобою нирок (ХХН) 4-5 стадії та нирковою недостатністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.
Як отримати послугу:
Що покриває програма:
Повний перелік безоплатних послуг та вимоги до закладів, які надають допомогу в межах пакету "Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах" можна переглянути на сайті НСЗУ в розділі "Вимоги ПМГ 2024" (п. 14).
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