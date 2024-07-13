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Доступ до лікування: як отримати безоплатний гемодіаліз в Україні

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Держава гарантує безоплатне лікування гемодіалізом для пацієнтів з хронічною хворобою нирок (ХХН) 4-5 стадії та нирковою недостатністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Як отримати послугу:

  1. Почати необхідно з візиту до лікаря-нефролога чи лікаря-нефролога дитячого, щоб отримати електронне направлення на процедуру.
  2. Обрати найближчий або будь-який інший медичний заклад, який має договір із НСЗУ за пакетом "Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах". 
  3. Необхідно уточнити, чи є в лікарні або відділенні вільні діалізні місця та як почати отримувати процедуру.

Що покриває програма:

  • Первинний огляд та спостереження за станом здоров'я;
  • Проведення процедури гемодіалізу;
  • Контроль ефективності лікування;
  • Необхідні лабораторні дослідження;
  • Медикаментозне лікування анемії;
  • Лікарські засоби, медичні вироби та витратні матеріали. 

Повний перелік безоплатних послуг та вимоги до закладів, які надають допомогу в межах пакету "Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах" можна переглянути на сайті НСЗУ в розділі "Вимоги ПМГ 2024" (п. 14). 

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