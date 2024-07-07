Як пройти колоноскопію безкоштовно: відповідь МОЗ
Підставою для отримання можливості провести колоноскопію є електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров'я".
Колоноскопія дозволяє оцінити стан слизової оборонки прямої, товстих, а також частини кінцевого відділу тонкої кишки. Зокрема метод допомагає виявити аномалії кишківника, онкологію чи провести біопсію тканин.
Як провести колоноскопію безкоштовно
"Підставою для отримання цієї медпослуги безоплатно є електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Лікар має направити пацієнта чи пацієнтку на обстеження при наявності симптомів, які можуть свідчити про відповідні захворювання", - пише "Центр громадського здоров'я".
Якщо вік пацієнта від 40 років, він має можливість пройти дослідження безоплатно у закладах, які уклали договір з НСЗУ за пакетом "Колоноскопія".
До безоплатної послуги за пакетом “Колоноскопія” входить:
- консультація лікаря;
- діагностична колоноскопія для візуального огляду товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки без проведення ендоскопічних маніпуляцій або з ендоскопічною маніпуляцією;
- виконання хромоколоноскопії;
- місцева та загальна анастезії;
- оформлення заключення та протоколу ендоскопічного втручання одразу після його проведення;
- надання результатів обстеження на плівці та/або запис на цифровий носій пацієнтів.
Якщо пацієнту ще не виповнилось 40 років, але лікар виявив необхідність у колоноскопії - дослідження також буде безкоштовним.
"Потрібно записатися в медичний заклад, який має договір за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах” та відповідне обладнання", - додає "Центр громадського здоров'я".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як розпізнати інсульт та запобігти захворюванню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.