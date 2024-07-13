Доступ к лечению: как получить бесплатный гемодиализ в Украине

Государство гарантирует бесплатное лечение гемодиализом для пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) 4-5 стадии и почечной недостаточностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.
Как получить услугу:
Что покрывает программа:
Полный перечень безвозмездных услуг и требования к учреждениям, оказывающим помощь в рамках пакета "Лечение пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях" можно просмотреть на сайте НСЗУ в разделе "Требования ПМГ 2024" (п. 14).
Ранее сообщалось, как провести колоноскопию на Украине бесплатно.
Ранее РБК-Украина писала о том, как распознать инсульт и предотвратить заболевание.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.