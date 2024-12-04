Доступ до якісного навчання. Як записати у садок дитину з особливими освітніми потребами

Як записати дитину з особливими освітніми потребами до садочка

Дошкільний період є вкрай важливим у розвитку дитини. До 6 років мозок розвивається найбільш інтенсивно, а знання малюки засвоюють через гру та спілкування. Тому дитині слід створити більш сприятливе середовище. Цю роль на себе беруть дитячі садки, адже там малюки опановують ключові навички, необхідні для розвитку особистості.

Крім мовної компетенції, базових логіки та математики, дрібної моторики, дошкільнята розвивають емоційний інтелект, вчаться працювати в команді, розуміти себе, одне одного та дорослих.

Нижче детально ділимось інструкцією, як правильно подати документи, аби дитина вчасно пішла у садочок.

Інструкція, як записати дитину з особливими потребами у садок (інфографіка: ЮНІСЕФ)

Вибір садочка для дитини

Батьки мають право вибирати заклад освіти та форму навчання для своєї дитини. Навіть якщо у цьому садочку нема облаштованих інклюзивних груп, батьки можуть звернутися туди із заявою про необхідність організації інклюзивного навчання.

У разі звернення до садочка за місцем реєстрації дитину з особливими освітніми потребами (ООП) мають зарахувати туди позачергово відповідно до статті 28 частини 2 Закону України "Про дошкільну освіту". Якщо батьки вибрали садочок не за місцем проживання, то потрібно зв'язатися із закладом і дізнатися про наявність місць у ньому та порядок зарахування.

Перед зарахуванням дитина має пройти комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи. Для цього батьки мають звернутися до інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) щонайменше за шість місяців до початку навчального року.

Звернення до найближчого ІРЦ

В інклюзивно-ресурсному центрі (ІРЦ) батькам повинні видати висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Якщо у дитини є порушення опорно-рухового апарату, вона пересувається за допомогою крісла колісного, ІРЦ може запропонувати перелік найближчих архітектурно доступних дитячих садочків.

Основне завдання таких центрів – визначити особливі освітні потреби у дітей, ступінь їх прояву та рівень підтримки дитини, надати рекомендації закладам освіти, вчителям та вихователям, як розробити індивідуальні програми розвитку для дітей.

Запис в електронну чергу

Реєстрація в черзі є обовʼязковою для подальшого зарахування дитини в садочок. Батьки можуть записати дитини в електронну чергу на офіційному сайті міста, у якому проживає родина, або на порталі Електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти.

Для запису потрібно створити особистий електронний кабінет і знайти потрібний заклад. Слід врахувати, що на сайті може бути інформація не про всі заклади. Якщо обраного садочку нема у списку, зверніться до районного/міського відділу освіти для уточнення інформації.

Також під час запису слід долучити висновок ІРЦ про комплексну оцінку розвитку дитини.

До закладів дошкільної освіти записатись бажано щонайменше за рік або навіть зразу від народження дитини. Так буде більше шансів, що дитина потрапить до обраного садочка.

Перевірка реєстрації заяви

На обробку даних в електронній заяві може піти кілька днів залежно від вимог місцевої влади. Якщо реєстрація заяви пройшла успішно, вона отримає статус "Зареєстровано у черзі".

Перевірка статусу

Коли у вибраному дитсадку з'являться вільні місця, статус реєстрації зміниться і батькам на електронну адресу відправлять запрошення – це означатиме, що дитину зареєстрували саме в цей заклад освіти.

Відвідати садок після отримання запрошення

Батькам слід особисто переконатися, що дитина матиме всі умови для якісного інклюзивного навчання. Потрібно звернути увагу на привітність середовища, а також архітектурну доступність закладу, особливо, якщо дитина пересувається на кріслі колісному.

Подати документи в садок

У визначений місцевою владою термін батьки мають подати документи у садок, інакше їхню чергу скасують.

Перелік необхідних документів*:

копія свідоцтва про народження дитини

медична довідка за формою первинної облікової документації № 086/о "Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)", затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України 14 лютого 2012 року № 110 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 липня 2023 року № 1351), видана відповідно до статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", разом з лікарським висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти

заява про зарахування (до інклюзивної групи)

висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

якщо дитина з інвалідністю – копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я (за наявності)

копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності)

Подати документи до садочка рекомендують не пізніше, ніж за шість місяців до початку навчання дитини. За цей час заклад має встигнути створити необхідні умови для дитини й розв’язати питання фінансування інклюзивної групи.

*Перелік документів актуальний на грудень 2024 року, далі можуть бути зміни.

Зарахування дитини до садочка

Після проходження всіх етапів керівник дитячого садка має зняти дитину з реєстрації в електронній системі. На цьому процес завершено.

Документи слід подати не пізніше, ніж за шість місяців до початку навчання дитини (фото ілюстративне: Getty Images)

Що важливо памʼятати під час запису дитини в садочок

Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове зарахування до дитсадка. Якщо місць у закладі нема, то його керівник має надати письмову відмову батькам, після чого вони можуть звернутися з цим документом до місцевого органу управління освітою.

Зарахування до державного садочка відбувається протягом календарного року на вільні місця, дотримуючись черги подання заяв.

Інклюзивні групи зазвичай формуються до 1 вересня. Якщо батьки звернулися пізніше, то заклад залишає за собою право ухвалення рішення щодо зарахування в індивідуальному порядку.

В інклюзивній групі може бути не більше ніж троє дітей з ООП, проте на період воєнного стану ці обмеження не застосовуються. Якщо група вже заповнена, садочок має запропонувати іншу групу, яка підходить дитині за віком, і зробити її інклюзивною.

У групи дітей розподіляють з урахуванням рівнів підтримки, яких вони потребують. Відповідний рівень інклюзивно-ресурсний центр визначає у своєму висновку.