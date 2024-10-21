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На Центральному вокзалі в Києві з'явиться нова інклюзивна послуга: про що мова

Понеділок 21 жовтня 2024 19:55
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На Центральному вокзалі в Києві з'явиться нова інклюзивна послуга: про що мова Фото: Центральний вокзал, Київ (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Незабаром на Центральному залізничному вокзалі Києва з’явиться інклюзивне мінібанківське відділення, що стане частиною його загальної модернізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.

Нова послуга забезпечить пасажирам зручний доступ до фінансових послуг прямо на вокзалі. Особливо вона є важливою для людей з інвалідністю та для інших маломобільних груп населення.

Зазначається, що нововведення сприятиме підвищенню рівня обслуговування на головному транспортному вузлі країни.

З нагоди відкриття нового відділення відбулася відкрита зустріч із представниками найбільших банків, таких як Сенс Банк, Ощадбанк, Укрсиббанк, міжнародної платіжної системи Mastercard тощо.

Під час заходу учасники мали можливість ознайомитися з майбутньою локацією банківського відділення та обговорити технічні вимоги до його відкриття, зокрема деталі аукціону на оренду приміщення.

"Віримо, що нове відділення стане важливим кроком у забезпеченні комфорту для наших пасажирів", - заявили в "Укрзалізниці".

Які ще проєкти є в Україні для підвищення інклюзивності

Наразі в Україні реалізується кілька важливих проєктів, спрямованих на підвищення інклюзивності та доступності. Серед них, наприклад, є:

  1. Інклюзивно-ресурсні центри (ІРЦ): мережа центрів, що надають підтримку дітям з особливими освітніми потребами, включаючи індивідуальні програми навчання та розвиток необхідних навичок.

  2. Безбар'єрність у транспорті: впровадження низькопідлогових автобусів, трамваїв та адаптованих станцій метро у великих містах, зокрема Києві та Львові, щоб забезпечити доступ для людей з інвалідністю.

  3. Доступність державних послуг: Розширення інклюзивних сервісів у державних установах, таких як Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи), де передбачено можливість доступу для маломобільних груп населення.

  4. Інклюзивні простори в музеях та театрах: Проєкти з адаптації культурних об'єктів, зокрема створення тактильних експонатів для людей з вадами зору, а також введення інклюзивних програм у театрах з перекладом на жестову мову.

Ці проєкти є частиною національної стратегії з підвищення інклюзивності та рівного доступу до суспільних благ для всіх громадян.

Зазначимо, що згідно з останніми дослідженнями громадської думки щодо питань безбар’єрності, більше ніж третина українців вважає, що для її запровадження у різних сферах спочатку потрібно змінити поведінку деяких людей у суспільстві й лише потім зосередитися на створенні адаптованого середовища.

Водночас понад 83% українців вважають безбар'єрність новою цінністю у суспільстві.

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