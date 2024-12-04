Доступ к качественному образованию. Как записать в садик ребенка с особыми потребностями

Украина продолжает реализовывать программу инклюзивного обучения и обеспечивать доступ к качественному образованию детям всех возрастов. Дети с особыми потребностями могут посещать обычные школы и садики, но родителям нужно вовремя подать все документы, чтобы заведение успело подготовить соответствующие условия.
РБК-Украина со ссылкой на инструкцию ЮНИСЕФ рассказывает, как записать ребенка с особыми образовательными потребностями в садик.
Дошкольный период крайне важен в развитии ребенка. К 6 годам мозг развивается наиболее интенсивно, а знания малыши усваивают через игру и общение. Поэтому ребенку следует создать более благоприятную среду. Эту роль на себя берут детские сады, ведь там малыши овладевают ключевыми навыками, необходимыми для развития личности.
Кроме языковой компетенции, базовой логики и математики, мелкой моторики, дошкольники развивают эмоциональный интеллект, учатся работать в команде, понимать себя, друг друга и взрослых.
Ниже подробно делимся инструкцией, как правильно подать документы, чтобы ребенок вовремя пошел в садик.
Родители имеют право выбирать учебное заведение и форму обучения для своего ребенка. Даже если в этом садике нет инклюзивных групп, родители могут обратиться туда с заявлением о необходимости организации инклюзивного обучения.
В случае обращения в садик по месту регистрации ребенка с особыми образовательными потребностями (ООП) должны принять туда вне очереди в соответствии со статьей 28 части 2 Закона Украины "О дошкольном образовании". Если родители выбрали садик не по месту жительства, нужно связаться с заведением и узнать наличие мест в нем и порядок зачисления.
Перед зачислением ребенок должен пройти комплексную психолого-педагогическую оценку развития личности. Для этого родители должны обратиться в инклюзивно-ресурсный центр (ИРЦ) не менее как за шесть месяцев до начала учебного года.
В инклюзивно-ресурсном центре (ИРЦ) родителям должны выдать заключение о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка.
Если у ребенка есть нарушение опорно-двигательного аппарата, он передвигается с помощью колесного кресла, ИРЦ может предложить перечень ближайших архитектурно доступных детских садов.
Основная задача таких центров – определить особые образовательные потребности у детей, степень их проявления и уровень поддержки ребенка, предоставить рекомендации учебным заведениям, учителям и воспитателям, как разработать индивидуальные программы развития для детей.
Регистрация в очереди обязательна для последующего зачисления ребенка в садик. Родители могут записать ребенка в электронную очередь на официальном сайте города, где проживает семья, или на портале Электронной регистрации в учреждения дошкольного образования.
Для записи нужно создать личный электронный кабинет и найти нужное заведение. Следует учесть, что на сайте может быть информация не обо всех заведениях. Если выбранного садика нет в списке, обратитесь в районный/городской отдел образования для уточнения информации.
Также при записи следует привлечь вывод ИРЦ о комплексной оценке развития ребенка.
В учреждения дошкольного образования записаться желательно по меньшей мере за год или даже сразу после рождения ребенка. Так будет больше шансов, что ребенок попадет в выбранный садик.
На обработку данных в электронном заявлении может уйти несколько дней в зависимости от требований местных властей. Если регистрация заявления прошла успешно, она получит статус "Зарегистрировано в очереди".
Когда в выбранном детском саду появятся свободные места, статус регистрации изменится и родителям на электронный адрес отправят приглашение – это означает, что ребенка зарегистрировали именно в это учебное заведение.
Родителям следует лично убедиться, что ребенок будет иметь все условия для качественного инклюзивного обучения. Нужно обратить внимание на атмосферу в заведении, а также архитектурную доступность, особенно, если ребенок передвигается на колесном кресле.
В определенный местными властями сроки родители должны подать документы в садик, иначе их очередь отменят.
Список необходимых документов*:
Подать документы в садик рекомендуют не позднее, чем за шесть месяцев до начала обучения ребенка. За это время заведение должно успеть создать необходимые условия для ребенка и решить вопросы финансирования инклюзивной группы.
*Перечень документов актуален на декабрь 2024 года, далее могут быть изменения.
После прохождения всех этапов руководитель детского сада должен снять ребенка с регистрации в электронной системе. На этом процесс завершен.
Дети с особыми образовательными потребностями имеют право на первоочередное зачисление в детский сад. Если мест в заведении нет, его руководитель должен предоставить письменный отказ родителям, после чего они могут обратиться с этим документом в местный орган управления образованием.
Зачисление в государственный сад происходит в течение календарного года на свободные места, придерживаясь очереди подачи заявлений.
Инклюзивные группы обычно формируются до 1 сентября. Если родители обратились позже, то заведение оставляет за собой право принятия решения о зачислении в индивидуальном порядке.
В инклюзивной группе может быть не более трех детей с ООП, однако на период военного положения эти ограничения не применяются. Если группа уже заполнена, садик должен предложить другую группу, которая подходит ребенку по возрасту, и сделать ее инклюзивной.
В группы детей распределяют с учетом уровней поддержки, в которых они нуждаются. Соответствующий уровень инклюзивно-ресурсный центр определяет в своем заключении.
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