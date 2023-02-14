Доступ до Бахмута не закритий, але введений більш безпечний режим, - Череватий

"Туди не закритий доступ, як дехто сказав, а просто введений більш безпечний режим доступу. На сайті Донецької обласної військової адміністрації все розписано, є можливість зареєструватися", - зазначає він.

Череватий додав, що журналісти та волонтери можуть потрапити у місто, отримавши акредитацію чи дозвіл від ОВА та Міноборони. Проте військові посилюють безпекові заходи, оскільки окупанти намагаються захопити Бахмут.

"Враховуючи важливість для ворога цього населеного пункту, відповідно ми здійснюємо певні маневри нашими силами і засобами, що не потребує великої відкритості. Тому туди є можливість потрапити, кому потрібно", - пояснив речник.

За його словами, у Бахмуті досі залишаються близько 5 тисяч жителів.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, росіяни не покидають намірів захопити Бахмут та просунутися біля Кремінної, проте ворог поки не зібрав достатньо сил для прориву.

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