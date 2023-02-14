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Доступ к Бахмуту не закрыт, но введен более безопасный режим, - Череватый

Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Наталья Юрченко

Доступ к Бахмуту не закрыт, однако военная администрация ввела более безопасный режим. Попасть в город можно, получив соответствующее разрешение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Туда не закрыт доступ, как некоторые сказали, а просто введен более безопасный режим доступа. На сайте Донецкой областной военной администрации все расписано, есть возможность зарегистрироваться", - отмечает он.

Череватый добавил, что журналисты и волонтеры могут попасть в город, получив аккредитацию или разрешение от ОВА и Минобороны. Однако военные усиливают меры безопасности, поскольку оккупанты пытаются захватить Бахмут.

"Учитывая важность для врага этого населенного пункта, соответственно мы совершаем определенные маневры нашими силами и средствами, что не требует большой открытости. Поэтому туда есть возможность попасть, кому нужно", - пояснил спикер.

По его словам, в Бахмуте до сих пор остаются около 5 тысяч человек.

Напомним, по данным британской разведки, россияне не покидают намерений захватить Бахмут и продвинуться у Кременной, однако враг пока не собрал достаточно сил для прорыва.

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