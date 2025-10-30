Дострокові парламентські вибори у Нідерландах: лідирують одразу дві партії

На дострокових виборах у парламент Нідерландів неочікувано лідирують одразу дві партії - праворадикальна PVV та проєвропейський рух "Демократи-66" (D66).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
Зазначається, що у трійці лідерів після опрацювання левової більшості голосів опинились праворадикальна PVV та проєвропейський рух "Демократи-66" (D66) з результатом у 26% у кожної. Натомість, ліберально-консервативна партія VVD екс-прем'єра Марка Рютте набрала 22%.
За даними видання, явка на парламентських виборах у Нідерландах становила 76,3%.
При цьому, згідно з екзитполом, проведеним агентством Ipsos I&O, перше місце на виборах повинні були посісти проєвропейський рух "Демократи-66" (D66). Другою, за результатами опутування, йшла права Партія свободи Герта Вілдерса, третя – праволіберальна Народна партія за свободу та демократію.
Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, у Нідерландах відбулися дострокові вибори нового складу Другої палати Генеральних штатів (нижньої палати парламенту). По всій країні було відкрито понад 9 тисяч виборчих дільниць.
За даними ЗМІ, для участі у голосуванні за кордоном зареєструвалося майже 135 тисяч підданих, що стало рекордом. Місце в парламенті отримує кожна партія, яка набрала щонайменше 0,67% голосів.
Для парламентської більшості треба отримати 76 депутатських місць із 150. Через велику кількість фракцій це практично неможливо, тому більшість, як правило, отримує коаліція за участю кількох партій.
