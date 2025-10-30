Дострокові парламентські вибори у Нідерландах: лідирують одразу дві партії

Зазначається, що у трійці лідерів після опрацювання левової більшості голосів опинились праворадикальна PVV та проєвропейський рух "Демократи-66" (D66) з результатом у 26% у кожної. Натомість, ліберально-консервативна партія VVD екс-прем'єра Марка Рютте набрала 22%.

За даними видання, явка на парламентських виборах у Нідерландах становила 76,3%.

При цьому, згідно з екзитполом, проведеним агентством Ipsos I&O, перше місце на виборах повинні були посісти проєвропейський рух "Демократи-66" (D66). Другою, за результатами опутування, йшла права Партія свободи Герта Вілдерса, третя – праволіберальна Народна партія за свободу та демократію.